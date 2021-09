Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 12 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 12 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi ci saranno alcune decisioni importanti da prendere. In amore cercate di non tirare troppo la corda, mentre per quanto riguarda gli affetti, un amico avrà bisogno di voi. Dategli una mano.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (12 settembre 2021), questo week-end metterà alla luce un problema di coppia ormai sepolto da tempo. Perché ritirare fuori cose vecchie del passato, soprattutto adesso che state andando molto forte? Risolvete tutte le questioni. Prossima settimana decisiva per i sentimenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nelle prossime ore dovreste risolvere un problema familiare che vi affligge da molto tempo. Forse troppo. Nonostante questo, la prossima settimana vi regalerà emozioni a non finire.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state vivendo un ottimo periodo per l’amore. La prossima settimana vi regalerà forti emozioni ma cercate di non far precipitare l’ottimismo durante questo weekend.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (domenica 12 settembre 2021), siete reduci da alcuni problemi con il partner, cercate di non rovinare tutto quanto con il vostro solito orgoglio. Bene la fortuna che finalmente busserà alla vostra porta.

PESCI

Cari Pesci, vi attende una giornata importante. Forse decisiva. Cercate solamente di non compromettere il lavoro fatto sino ad ora. La prossima settimana vi regalerà gioia ed emozioni a non finire. Avanti così!

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: ottima giornata per l’amore. Forti emozioni in vista.

