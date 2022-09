Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 11 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 11 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – domenica 11 settembre 2022 – nelle coppia potrebbe venire a galla una piccola bugia. Qualcosa che potrebbe urtare e non poco il partner. Cercate di restare calmi. Tutto si supera con calma e serenità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 11 settembre 2022), chiarimenti in arrivo nel fine settimana per le coppie di lunga data e non, in particolare per la giornata di oggi. Restate calmi e parlate, parlate, parlate…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nelle prossime ore di questa domenica dovrete smussare le polemiche il più possibile. Non è il caso di creare o finire in qualche litigio. Non ora. Non è proprio il momento adatto per litigare con il prossimo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per i single sta per nascere un nuovo sentimento e risvegliarsi la passionalità. Godetevi il momento, vivetelo al 100 per cento. Per quanto riguarda il lavoro, buone notizie anche dalla sfera lavorativa. Avanti così!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 11 settembre 2022), le coppie che sono state in crisi nel recente passato, ora potrebbero tornare a vivere una fase serena. Piacevole. Tutto filerà liscio come l’olio. Ma attenzione: dipende solo da voi.

PESCI

Cari Pesci, meglio prestare la doppia attenzione nei legami che hanno affrontato delle complicazioni di recente. Non potete abbassare la guardia proprio ora… Occhio anche sul lavoro: rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: sta per nascere un nuovo sentimento e risvegliarsi la passionalità. Godetevi il momento.