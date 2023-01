Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 1 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 1 gennaio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le ore che state vivendo si stanno rivelando interessanti grazie alla Luna in congiunzione che vi sta dando una grossa mano. Mostrerete un atteggiamento simpatico e socievole, ma attenzione a non risultare troppo invadenti nei confronti delle persone che amate veramente e profondamente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 gennaio 2023), weekend splendido sotto il profilo amoroso per i nati del segno. Single oppure no, potrete contare sulla buona di posizione di Venere, e nel corso delle prossime ore la Luna vi accompagnerà verso una vita sentimentale piacevole e romantica. Molto romantica.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore di questa domenica sarete dotati di una grande gentilezza che vi permetterà di vivere il vostro rapporto con delicatezza e passione. Con il giusto atteggiamento sarete in grado di catturare l’attenzione della persona che amate profondamente. Coraggio!

CANCRO

Cari Cancro, configurazione astrale altalenante durante questo fine settimana di Capodanno. La giornata di oggi – domenica 1 gennaio 2023 – in particolare si rivelerà nel complesso valida per il rapporto con il partner. Attenzione però a non sbilanciarsi troppo… Calma.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 1 gennaio 2023), periodo soddisfacente sul fronte sentimentale in questo fine settimana a cavallo tra due anni. La giornata si rivelerà abbastanza positiva grazie alla Luna ma attenzione quando la Luna sarà in quadratura dal segno del Toro. Quando sarà necessario, mordetevi la lingua.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore sarete abili consiglieri, merito della buona posizione di stelle come Venere, Mercurio e la Luna che vi renderanno saggi e di fiducia nei confronti delle persone che più amate.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: fine settimana splendido sotto il profilo sentimentale.