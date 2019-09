Oroscopo Paolo Fox oggi | 21 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Sabato 21 settembre 2019 – Non è un vero buongiorno senza l’oroscopo di Paolo Fox, considerato da sempre il guru degli astrologi in Italia. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia. Doti che l’astrologo mette sempre in mostra quando è ospite di trasmissioni televisive come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele.

Ma cosa prevede Fox per oggi? Quali sono i segni fortunati della giornata? E quelli meno fortunati? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 21 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, continua un periodo un po’ sottotono per voi e per il vostro segno, in cui non vi sentite bene con voi stessi e questo è piuttosto evidente in tutto ciò che fate. In particolare permangono molti dubbi sulla vostra relazione sentimentale, visti i recenti scontri che avete avuto con il partner. Inoltre non riuscite a perdonare eventuali bugie che avete scoperto, soprattutto se vivete una storia di lungo tempo.Cercate di parlarvi e chiarirvi.

TORO

Per il Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, inizia un weekend all’insegna del relax e della tranquillità. Ve lo meritate dopo il grande stress delle ultime settimane, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Approfittatene dunque per ricaricare le pile, trascorrendo un po’ di tempo con le persone care, dagli amici ai parenti passando soprattutto per il partner: ultimamente, infatti, l’avete un po’ trascurato. Chi invece è single potrebbe fare incontri interessanti dal punto di vista sentimentale.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, Mercurio e Venere nella giornata di oggi sabato 21 settembre 2019 vi influenzano positivamente secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Questo quadro astrale così particolare vi rende di fatto quasi invincibili. Ottime notizie per chi è in cerca di un nuovo lavoro o di trovare l’anima gemella. Chi invece ha già un lavoro stabile, potrebbe fare fatica a scindere il lavoro dalla propria vita privata, e questo potrebbe causare tensioni in amore.

CANCRO

I nati sotto il segno del Cancro vivono secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi un periodo piuttosto tranquillo, senza grandi stress né novità particolarmente positive. Avete bisogno di risolvere numerosi questioni, ma al tempo non avete proprio voglia di discutere con nessuno. Migliora notevolmente la forma fisica. Va bene fare sport ma occhio a non strafare.

Il segno fortunato del 21 settembre

Il segno fortunato secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox è sicuramente quello dei Gemelli: avete dalla vostra parte due pianeti che vi sostengono, come Mercurio e Venere. Approfittatene per migliorare la vostra sfera lavorativa o sentimentale.