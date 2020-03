Oroscopo Paolo Fox marzo 2020: le previsioni del mese segno per segno | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX MARZO 2020 – Inizia un nuovo mese e allora non possiamo non dare un’occhiata alle stelle. Cosa prevedono le stelle per il mese di marzo 2020 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Tre i parametri presi in considerazione: amore, lavoro e fortuna. Quali sono i segni fortunati di marzo 2020? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Paolo Fox marzo 2020 | La classifica del mese

Ultimo posto: Scorpione

Cari Scorpione, la prima settimana di marzo metterà a dura prova la vostra resistenza emotiva. Siete molto confusi, anche a causa di Saturno che vi spinge verso drastici cambiamenti. Avete rimesso in discussione ogni cosa, siete combattuti tra il desiderio di andare lontano, facendo qualcosa di nuovo seppur rischioso, e il rimanere impigliati nella stessa – comoda – routine di sempre. Analizzate bene il cambiamento, non avvilitevi e ricordate che niente è impossibile, bisogna soltanto capire quello che si vuole prima di agire.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di marzo 2020 di Paolo Fox potreste imbattervi in qualche ritardo non preventivato che vi manderà in agitazione. Armatevi di pazienza, affrontate le difficoltà a testa alta senza esitare. Urano porta il desiderio di rinnovare il sentimento nella vita di coppia, le cose procedono a rilento, forse anche troppo, e quello che bramate di più al momento è il brivido della passione. Dal 21 il Sole porterà maggiore serenità nella vostra vita, Venere in Toro vi renderà un po’ esigenti e possessivi, imparate a gestire la gelosia.

Cancro

Cari Cancro, aumentano le vostre esigenze in amore, a causa di Urano che vi spinge a chiedere di più a un partner forse troppo assente o menefreghista. Sognate tante novità, vorreste realizzare tutti i vostri desideri, cosa c’è di male nel chiedere un gesto d’amore in più? Il romanticismo non può far male, ma se volete essere felici dovreste imparare ad essere più indipendenti ed autosufficienti. Saturno e Marte sono in aspetto piacevole, vi aiuteranno a scalare la vetta del successo.

Gemelli

Cari Gemelli, questo sarà un mese di conflitti interiori per voi secondo Paolo Fox, non vi è ben chiaro dove volete andare a parare, avete tante idee da sviluppare ma poco tempo per farlo e forse anche poca voglia. Manca quella spinta giusta per mettere in atto il cambiamento. Saturno influisce sul vostro nervosismo, non dategli corda, evitate di sovraccaricarvi d’impegni e responsabilità. Smettetela di navigare con la testa tra le nuvole, tornate con i piedi per terra e vedrete che le cose inizieranno a cambiare. Voltate pagina in amore.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Oroscopo Paolo Fox marzo 2020 | Metà fortunati, metà sfortunati

Sagittario

Cari Sagittario, arriva un’ondata di tensione a complicare le vostre settimane, lo stress non sarà poco, potreste perdere la calma con facilità e non sarà facile andare d’accordo con voi. Chi vi conosce lo sa, è soltanto una fase che passerà, ma non approfittate della pazienza altrui per continuare con questo pessimo atteggiamento. Cercate di applicarvi di più e di capire cosa volete dal futuro, non otterrete nulla se non rimboccandovi le maniche e lavorando sodo.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di marzo 2020 di Paolo Fox vi suggerisce di mettere in atto il cambiamento. Avete riflettuto a lungo sul da farsi, le stelle sono state pazienti, ma è giunto il momento di agire, basta rimuginare. Venere porta leggerezza e fantasia nella vita di coppia, siete molto più comprensivi nell’ultimo periodo. L’ambito professionale si preannuncia positivo per questo mese, avvertite un bisogno maggiore d’indipendenza che vi spinge ad andare avanti e a puntare in alto.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di questo mese vi vede avanzare cautamente verso un cambiamento, ne avevate bisogno, ma volete procedere con i giusti tempi. Siete un segno di Terra e avete bisogno di adattarvi con calma alle novità, Urano nel segno però vi spinge verso il rinnovamento. Le prime tre settimane saranno sicuramente le più impegnative, ma il punto di svolta arriverà con Saturno in Acquario. Non esaurite tutte le energie prima del previsto. Questo è un mese interessante e utile ad approfondire anche la natura dei vostri sentimenti.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di marzo 2020 di Paolo Fox vi suggerisce di tenere i piedi ben ancorati al pavimento, soprattutto nel campo professionale. Va bene sognare, ma anche essere concreti. Marte e Urano vi aiutano a essere più vigili e resistenti, ma dalla seconda metà del mese arrivano ulteriori complicazioni. Le relazioni avranno una maggiore rilevanza, rischierete osando e quest’atteggiamento potrebbe favorire un rapporto rispetto ad altri.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo Paolo Fox marzo 2020 | I segni fortunati del mese

Ariete

Cari Ariete, secondo Paolo Fox questo mese per voi sarà molto fortunato, molti pianeti saranno a vostro favore e, dal punto di vista professionale, non ponetevi alcun limite, imparate a guardare lontano e a sviluppare la vostra ambizione. Il vostro impegno sarà ricompensato, non badate alla stanchezza, passerà. Marte potrebbe rendervi un tantino aggressivi, non inimicatevi chi potrebbe essere una risorsa preziosa per il vostro successo. In amore è importante chiarire i propri intenti, chi ha già trovato l’anima gemella dovrà soltanto imparare a dimostrare di più l’affetto.

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, lunedì 2 marzo 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 2 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 2 marzo 2020

Leone

Cari Leone, Urano è quell’elemento che vi aiuterà a cambiare qualcosa nella vostra vita. Il Sole vi suggerisce di cercare più libertà, a essere meno dipendenti da quel che vi circonda, sia nella sfera privata che pubblica. Piovono idee, attenzione a non lasciarvi influenzare troppo da Marte. Gestite al meglio la vostra forza e concentratevi di più su voi stessi, su quello che vi renderebbe davvero felici. Non complicate situazioni semplici.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Acquario

Cari Acquario, questo mese spiega le vele a tante nuove prospettive, tutto è possibile, basta soltanto impegnarsi un po’. Saturno e Urano vi aiuteranno a intraprendere la strada giusta, arrivano cambiamenti importanti che vi faranno riscoprire il sorriso. Consolidate la vostra posizione professionale, lavorate su nuovi obiettivi e vedrete che ritroverete la passione nel vostro lavoro.

Pesci

Cari Pesci, Sole e Mercurio vi aiuteranno ad affrontare le sfide di questo marzo 2020. Secondo Paolo Fox, potrete godere della buona influenza dei due pianeti soprattutto nella vita sociale. Venere in Toro stimola la positività, state cercando di realizzare tutti i vostri obiettivi per non avere rimpianti, vedrete che con questo atteggiamento arriverete carichi ovunque vogliate. Venere e Marte in armonia vi rendono molto più confidenti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI