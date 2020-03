Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 31 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 31 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani sarete parecchio stressati e questo potrebbe portarvi a discutere anche senza particolari motivi. Cercate di stare lontano dai conflitti. Le coppie solide, da domani, possono pensare al futuro.

SCORPIONE

Scorpione, in amore puoi respirare, la Luna ti è finalmente favorevole. Nel lavoro è importante la comunicazione, questo non è un periodo particolarmente fortunato, ma passerà.

SAGITTARIO

Periodo stressante e pieno di agitazione per i Sagittario. Secondo l’oroscopo di Fox, questo si percepisce sia sul piano sentimentale che su quello lavorativo. Siete sottotono, troppe cose da fare e a cui pensare. Calma.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà l’ultimo giorno di questo marzo particolare. Se ci sono stati conflitti nella coppia nelle ultime settimane, la situazione non sarà ancora completamente risolta. Ad aprile però le cose andranno meglio. Nel lavoro potreste chiedere consiglio ad una persona fidata.

ACQUARIO

Cari Acquario, lasciatevi il pessimismo alle spalle e cercate di essere positivi. La mattina è un buon momento per i sentimenti. Buone opportunità lavorative per voi.

PESCI

Infine i Pesci: bene nel lavoro, buone opportunità in vista del futuro per i nati sotto questo segno. Nei sentimenti c’è nervosismo, le cose ultimamente non vanno come vorreste.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: lasciate il pessimismo alle spalle, pensate positivo. Bene l’amore e il lavoro.

