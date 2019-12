Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 24 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 24 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 24 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Oroscopo tranquillo sia per la Vigilia sia per il giorno di Natale per i nati sotto il segno dell’Ariete. Recupera i sentimenti, questa è la prima cosa da fare. Possibilità di incontrare un amore o chiarirsi con una persona. Il 2020 sarà davvero un anno di svolta.

TORO

Cari Toro, fate attenzione al livello economico in questa Vigilia anche se spendere un po’ di più in questo periodo fa “parte del gioco”. Il 2020 però sarà un anno di buoni investimenti, forza e coraggio.

GEMELLI

Giornata della Vigilia faticosa per i Gemelli, non tanto in termini di tensioni ma piuttosto di noia. Tu però odi annoiarti quindi hai un ostacolo da superare. Cerca di riguardarti. Meglio stare un po’ al calduccio…

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani (24 dicembre 2019) cercate di non allontanarvi dalla strada delle emozioni più vere. Giove e Saturno sono contro è normale avere difficoltà. Lavoro: nulla sembra sia come prima.

LEONE

Giornata della Vigilia molto attiva per i Leone. Le stelle proteggono il tuo segno, magari arriverà un bel regalo. Avresti bisogno di un grande amore, di una grande passione. Venere in opposizione parla però di sentimenti non sempre corrisposti.

VERGINE

Cari Vergine saranno una Vigilia e un Natale dove fare massima attenzione: frequentate le persone che sentite più vicine, evitate i conflitti. Questo perché sarà possibile discutere anche per motivi banali. Pazienza e prudenza le parole chiave.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Leone che vedrà un 24 e 25 dicembre ricco di emozioni e belle sorprese anche se l’amore ancora non arriva…

