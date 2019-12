Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 10 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 10 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tanti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 10 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, state attenti al denaro perché a cavallo di questi due mesi c’è stata forse qualche uscita di troppo… I giovani discutono d’amore ma occhio alle decisioni importanti: se pensi sia giusto fare un passo grande come il matrimonio o la convivenza assicurati di esserne veramente convinto. Cielo intenso per quanto riguarda il lavoro.

TORO

Periodo frenetico non facile da gestire per i Toro. Ci sono grandi prove da affrontare ma c’è fatica per mandare avanti i progetti desiderati. Domani avrai una marcia in meno rispetto al solito. Amore e lavoro: dove non c’è più intesa le cose si complicano. E non poco.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà un’altra giornata positiva per i Gemelli. A breve potrebbero arrivare soddisfazioni nello studio o nel lavoro. Lieve calo in amore ma solo perché avete deciso di approcciare diversamente il rapporto con il partner.

CANCRO

Cari Cancro, cercate di trovare il bandolo della matassa nelle situazioni un po’ più critiche, raggiungete l’equilibrio perduto. Amore: le storie che nascono adesso, a patto che tu non sia timido o sfiduciato, sono importanti.

LEONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, durante la giornata di domani i Leone potrebbero essere un po’ giù di corda ma allo stesso tempo al primo posto della classifica dei sentimenti e delle azioni positive. Ci sono stati cambiamenti, c’è un certo nervosismo nell’aria. I cuori solitari se la passano meglio ma dovranno impegnarsi di più e smettere di pensare di avere sempre ragione.

VERGINE

Non è facile parlare in questo martedì 10 dicembre 2019 dei Vergine. Chi sta organizzando qualcosa di importante sul lavoro potrebbe essere stanco. Amore: momento propizio per recuperare una storia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello dei Gemelli: giornata positiva per i nati sotto questo segno. In arrivo soddisfazioni in particolare da amore e lavoro.

