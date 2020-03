Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 9 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 9 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di domani è assolutamente positiva per voi, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Avete infatti superato un problema e un periodo difficile. È bastato affrontare un problema di petto per vederlo già risolto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox non passerete un ottimo lunedì. Siete infatti agitati e instabili. Chi è in coppia e si sente forte andrà avanti, mentre se sta tentennando forse dovrebbe domandarsi il perché e affrontare la situazione.

SAGITTARIO

Quella di domani sarà una giornata dove l’amore farà da protagonista. State vivendo una forte passione dopo aver incontrato qualcuno che vi ha letteralmente fatto perdere la testa, quindi avete voglia di organizzare un fine settimana fuori porta per vivere tutte le emozioni in libertà.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la vostra giornata sarà all’insegna del nervosismo. Dovete cercare di calmarvi per evitare di rispondere male a tutti quelli che vi circondano e peggiorare le cose aprendo nuovi fronti di discussione. Cercate la pace.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata sarà tutto sommato positiva ed interessante perché avrete l’occasione di fare anche qualche fortuito incontro. Dovete guardarvi intorno questo periodo perché avete una speciale aura di magnetismo e riuscite a piacere a tutti.

PESCI

Cari Pesci, domani la relazione con il partner merita maggiore attenzione da parte vostra. Dovete cercare di superare alcuni problemi attraverso la discussione sana, non aperta solo per ribadire le proprie ragioni. E questo riguarda anche la sfera professionale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: state vivendo una forte passione dopo aver incontrato qualcuno che vi ha letteralmente fatto perdere la testa!

