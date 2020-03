Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 5 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 5 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, da qualche giorno siete in un periodo di riflessione per l’amore e i sentimenti. Sul lavoro in questi giorni serve cautela, sopratutto quando si tratta di soldi.

SCORPIONE

Giornata un po’ sottotono in amore per gli Scorpione: c’è un po’ di stanchezza unita a Venere in opposizione, in arrivo qualche dubbio di troppo. Sul lavoro sono favoriti i liberi professionisti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi si prospetta una giornata in cui potrebbe nascere una bella emozione, probabile un invito o un’occasione da cogliere al volo. Sul lavoro siete in una fase di recupero dopo aver faticato tanto. Troppo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani Venere sarà dalla vostra parte in amore, ma la Luna opposta potrebbe rendervi indecisi sul da farsi. Anche se avete molto fascino c’è qualcosa che non va… Sul lavoro cercate di tenere sotto controllo il vostro umore.

ACQUARIO

Cari Acquario, domani prestate attenzione alle parole, potreste dire qualcosa di troppo… Usate bene la testa. Siete comunque in una buona fase dal punto di vista astrale: possono nascere delle belle collaborazioni e opportunità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Pesci, domani (5 marzo) ci saranno buone possibilità per recuperare eventuali passi falsi fatti in amore o per risolvere crisi passeggere: questo è un buon mese per i sentimenti. Sul lavoro cercate di mettervi in mostra. Di farvi notare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: possono nascere delle belle e nuove collaborazioni, ma fate attenzione alla lingua…

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE