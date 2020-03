Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 5 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 5 marzo 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 5 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, quella di domani sarà una giornata sottotono, attenzione in amore soprattutto se avete una storia parallela. Sul lavoro ci sarà del nervosismo, possibili discussioni con qualcuno, oppure tensioni.

TORO

Toro, per voi si prospetta una giornata emozionante grazie all’influsso positivo della Luna. Emozioni particolari soprattutto con Cancro e Pesci. Sul lavoro potrete avere una bella riconferma specie se rischierete.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox, quella di domani sarà una giornata favorevole in amore, anche se ci dovesse essere qualche distacco il futuro vi promette qualcosa di meglio. Non pensate troppo al passato. Giornate promettenti sul lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, in questi giorni state riacquistando una buona vitalità. Le nuove storie d’amore partono bene, buone prospettive per il futuro. Sul lavoro dovete essere più positivi.

LEONE

Giornata complicata in amore per i Leone: forse dovrete fare una scelta difficile nel prossimo futuro. Sul lavoro cercate di non arrabbiarvi se ci sono dei ritardi o se non tutto va come vorreste. Cercate di non strafare.

VERGINE

Vergine, questo è un bel periodo per l’amore: chi non ce l’ha deve cercarlo, dimenticando il passato… Sul lavoro cercate di recuperare la serenità, iniziate invece a fare progetti per il futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dei Gemelli: buone notizie sul fronte dell’amore. Giornate promettenti sul lavoro.

