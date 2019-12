Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 15 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 15 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, quella di domani sarà una giornata piuttosto stressante, perché avete la Luna dissonante che vi destabilizza e vi rende particolarmente nervosi. Fate quindi tutto con grande fatica, anche se non potrete fare a meno ad affrontare alcuni obblighi che non potete rimandare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo secondo Paolo Fox prevede per il vostro segno una fase di recupero. Rispetto a inizio settimana, infatti, le cose sono migliorate, anche se ancora non tutto va come vorreste. In generale un weekend positivo, ma occhio perché domani avrete la Luna dissonante. Cautela nei progetti da realizzare.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di domani prevede una domenica davvero positiva per il vostro segno. Il weekend infatti si chiude in crescendo e vi regala ottime opportunità. Cercate di fare qualcosa di bello e importante, portando avanti con entusiasmo i vostri progetti. La Luna vi protegge e vi regala fortuna.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una domenica piuttosto sottotono dal punto di vista sentimentale. Possibili discussioni con il partner in vista, per cui mantenete la calma ed evitate litigi pesanti. Sul lavoro avete obiettivi ambiziosi e progetti importanti da realizzare. Potreste avere diversi fastidi e non riuscire a concretizzare ciò che avete in mente. Possibili incontri in amore, visto che avete Venere nel segno.

ACQUARIO

Cari Acquario, chi è single da tempo potrebbe finalmente trovare la persona che gli fa battere il cuore ardentemente. Se avete una storia importante in atto, invece, potrebbe trovare nuova linfa e vigoria. Vivete una situazione astrologica molto positiva, che migliorerà nel 2020 con l’ingresso di Saturno nel segno.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede particolarmente fragili ed emotivi, ma poi le cose migliorano grazie alla passione che da sempre vi caratterizza. I problemi non mancano, ma come si suol dire, non fasciatevi la testa prima di esservela rotta. Qualche dubbio sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione. Le cose migliorano finalmente per il vostro segno, ma attenti perché avete ancora la Luna dissonante.

