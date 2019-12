Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 15 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 15 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tanti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 15 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, avete la Luna dissonante, per cui aspettatevi qualche tensione e litigio, soprattutto nei rapporti interpersonali e con il partner. Migliorano anche le condizioni sul posto di lavoro, dopo giornate di grande stress e tensione. Bene la fortuna. Se ci sono rapporti che non vi soddisfano, è il caso di darci un taglio.

TORO

Cari amici del Toro, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox vi vede tra i segni fortunati di questa domenica. Un weekend in generale positivo, in cui riuscirete a ottenere quelle risposte che attendavate da tempo. Siete più propositivi e volete finalmente raccogliere i frutti del vostro lavoro. State attenti a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

GEMELLI

Cari Gemelli, amore positivo per il vostro segno, visto che Venere non è più contraria. Migliorano i sentimenti e i rapporti con il partner, dopo il periodo di buio vissuto a novembre. Qualche tensione, invece, sul posto di lavoro. Le cose miglioreranno nel 2020. Se avete voglia di dare un cambio netto alla vostra vita, è il momento di rimettervi in gioco.

CANCRO

Cari Cancro, in amore secondo l’oroscopo di Paolo Fox siete piuttosto agitati e anche un po’ rassegnati. Le cose infatti non vanno come vorreste e vi rendete conto che c’è qualcosa che non va. Con il partner potreste avere delle incomprensioni, cercatevi di parlare e chiarirvi. Sul lavoro invece, superata una fase di incertezza, le cose vanno finalmente meglio.

LEONE

Cari Leone, avete la Luna nel segno e questo significa che nei prossimi giorni le stelle vi sorridono per quanto riguarda le decisioni che dovete prendere e gli impegni da portare a termine. Siete tuttavia un po’ sfiduciati, perché vedete che finora le cose non sono andate come vorreste. Sul lavoro siete molto competitivi, siete disposti a tutto pur di realizzare i vostri obiettivi.

VERGINE

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata piuttosto sottotono per il vostro segno, in cui avrete difficoltà a portare a termine molti degli impegni che vi siete prefissati. Un passaggio necessario ed inevitabile, ma il meglio verrà presto, perché il 2020 sarà indimenticabile.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Toro. Un weekend positivo in cui ricaricare le batterie, e ottenere le risposte che vi attendevate da tempo. Anche sul lavoro arrivano risposte importanti.

