Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 9 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 9 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una scelta che avete evitato per troppo tempo potrebbe tornare davanti a voi con maggiore urgenza. Non è necessario accontentare tutti: la soluzione migliore sarà quella che rispetta anche le vostre esigenze. Nel lavoro un confronto può aiutarvi a definire meglio ruoli e responsabilità, evitando equivoci successivi. In amore cercate complicità autentica e potreste accorgervi che una persona vi sta dimostrando più interesse di quanto pensavate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 ottobre 2026), la vostra determinazione cresce proprio mentre alcune situazioni diventano finalmente più leggibili. Un dettaglio che avevate trascurato può aiutarvi a prendere una decisione che finora avevate rimandato. Sul lavoro siete in grado di affrontare una questione delicata senza lasciarvi condizionare dalle pressioni esterne. In amore, invece, fate attenzione a non difendervi troppo: qualcuno potrebbe essere pronto a venirvi incontro, ma ha bisogno di capire che siete disponibili ad ascoltare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di cambiare aria e di fare qualcosa che interrompa la solita sequenza delle giornate. Anche un piccolo spostamento, una nuova attività o un incontro diverso dal solito può restituirvi entusiasmo. Sul lavoro cercate di guardare oltre il problema immediato e considerate quali possibilità potrebbe aprire nel futuro. In amore una persona potrebbe coinvolgervi con un modo di fare insolito: lasciatevi incuriosire senza cercare subito di definire la situazione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità non diminuiscono, ma oggi riuscite a gestirle con maggiore lucidità. Una conferma professionale o una risposta attesa può darvi la sensazione di essere finalmente sulla strada giusta. Evitate però di portarvi dietro anche a casa ogni preoccupazione legata al lavoro. In amore avete bisogno di ritrovare una dimensione più morbida: una serata semplice, senza programmi particolari, può riavvicinare molto una coppia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 ottobre 2026), le idee non vi mancano e una di queste potrebbe trovare finalmente qualcuno disposto ad ascoltarla con interesse. Sul lavoro la vostra capacità di proporre soluzioni diverse dal consueto può diventare un punto di forza, soprattutto se saprete accompagnarla con un piano concreto. Nelle relazioni avete bisogno di sentirvi liberi di esprimere ciò che pensate senza dover continuamente spiegare le vostre scelte. In amore una persona che condivide una vostra passione può diventare più importante del previsto.

PESCI

Cari Pesci, una giornata nella quale recuperare equilibrio e mettere da parte qualche preoccupazione che avete alimentato più del necessario. Una situazione professionale si può affrontare con maggiore serenità se vi concentrate sui fatti invece che sulle ipotesi. Potrebbe arrivare un aiuto proprio da qualcuno che non avevate considerato particolarmente vicino. In amore cercate dolcezza e comprensione, e oggi potreste ricevere un gesto capace di farvi sentire davvero importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: una giornata nella quale recuperare equilibrio e mettere da parte qualche preoccupazione che avete alimentato più del necessario.