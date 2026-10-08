Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 9 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 9 ottobre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, una giornata che vi invita a recuperare un po’ di fiducia nelle vostre capacità. Potreste trovarvi davanti a una situazione che richiede una risposta rapida, ma prima di agire sarà utile capire quali sono davvero le vostre priorità. Sul lavoro un risultato ottenuto recentemente può aprire la strada a una richiesta più ambiziosa. In amore avete voglia di sentirvi scelti e non soltanto cercati quando serve: esprimere questo bisogno con sincerità eviterà inutili incomprensioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 ottobre 2026), state attraversando una fase nella quale la concretezza torna a essere la vostra migliore alleata. Una questione legata al denaro o alla gestione di una spesa può richiedere qualche attenzione in più, ma non ci sono motivi per perdere la calma. Sul lavoro una persona affidabile può aiutarvi a rendere più semplice un compito che avevate considerato complicato. In amore avete bisogno di stabilità, ma anche di qualche novità che spezzi una routine diventata un po’ prevedibile.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi potreste avere l’occasione di recuperare un rapporto o un contatto che avevate lasciato cadere nel tempo. Una conversazione può riportare alla luce un’idea che sembrava ormai superata e darle una nuova possibilità. Nel lavoro cercate di non accettare ogni proposta soltanto per curiosità: scegliere bene sarà più importante che fare molte cose. Nei sentimenti torna il desiderio di stare insieme a persone capaci di sorprendervi e di tenere viva la vostra attenzione.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di uno spazio tutto vostro, soprattutto dopo giorni nei quali avete dovuto occuparvi di diverse esigenze contemporaneamente. Non sentitevi in colpa se oggi decidete di mettere qualche limite: proteggere le vostre energie non significa allontanare chi vi vuole bene. Sul lavoro potreste essere chiamati a risolvere una questione che richiede tatto e diplomazia. In amore una maggiore tranquillità vi aiuta a comprendere meglio ciò che desiderate davvero.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 ottobre 2026), il vostro modo di affrontare le responsabilità sta attirando attenzione e potrebbe arrivare una conferma che aspettavate da tempo. Non lasciate però che il desiderio di dimostrare quanto valete vi porti a entrare in competizione con chi dovrebbe essere dalla vostra parte. Una collaborazione ben gestita può infatti portarvi molto più lontano. In amore siete passionali, ma oggi sarà particolarmente importante ascoltare anche i desideri dell’altra persona.

VERGINE

Cari Vergine, una giornata adatta a rimettere ordine in un progetto che negli ultimi tempi aveva preso una direzione poco chiara. Avete la possibilità di correggere qualcosa senza dover ricominciare da capo, e questo dovrebbe rassicurarvi. Nel lavoro la vostra capacità di individuare ciò che non funziona sarà preziosa, purché non diventiate troppo severi con chi vi circonda. In amore provate a fidarvi maggiormente delle sensazioni: non tutto deve essere analizzato prima di essere vissuto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: una giornata adatta a rimettere ordine in un progetto che negli ultimi tempi aveva preso una direzione poco chiara.