Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 9 febbraio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 9 febbraio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi si prospetta un cielo importante per l’amore, ma fate attenzione all’esuberanza del fine settimana. Non esagerate. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di essere concentrati, non è il caso di fare passi falsi in questo momento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 9 febbraio 2024), in questo fine settimana il transito di Venere e della Luna favorirà l’amore in tutte le sue sfaccettature. Lavoro? Scelte importanti per la vostra vita professionale all’orizzonte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, possibile qualche piccolo dubbio sui rapporti da tenere con parenti, amici e familiari. Buone opportunità in vista se avete un lavoro a chiamata. Tenete duro e insistete finché potete.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se c’è un discorso da fare, dovrete affrontarlo con molta cautela per poterne uscire vittoriosi. Non fatevi prendere la mano… Per quanto riguarda il lavoro, chi aspetta una promozione non dovrà attendere a lungo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 febbraio 2024), importante avere una relazione stabile, ma è anche cercare di non sfociare nella routine di tutti i giorni. Opportunità importanti si presenteranno per il prossimo futuro. Siate pronti a coglierle. Il discorso vale anche per il lavoro.

PESCI

Cari Pesci, se avete per le mani due storie, dovrete fare una scelta prima di perderle entrambe… Periodo buono per il lavoro, avvicinatevi alle persone a cui tenete di più e lavorate sodo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: cielo davvero importante per l’amore. Attenti a non fare passi falsi sul lavoro.