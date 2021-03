Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 5 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 5 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo periodo avete bisogno di maggiori certezze e conferme. Tutto sommato presto potreste avere una bella conferma e ritrovare serenità, ormai perduta da un po’. Non tutto sarà liscio, ma ci sarà comunque un momento in cui avrete la possibilità di ‘fare il vostro gioco’.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (5 marzo), in amore dovete dare il massimo se volete ottenere qualcosa di importante. Se c’è una persona che vi piace, non abbiate timore a dichiararvi. Forse per colpa del lavoro, di problemi personali o di soldi, nel mese di Febbraio questa voglia di amare è stata un po’ più trascurata. Recuperate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel weekend potrete recuperare parecchio in amore e rimettervi in gioco dopo un periodo sottotono. In questa fase siete infatti nervosi e spaesati e avreste bisogno di maggiori certezze. Se vivete due storie contemporaneamente, è il momento di decidere da che parte stare. Non potete tenere due piedi in una scarpa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox in questo periodo siete pensierosi come non mai. Dovete prendere di petto alcune situazioni e cercare di trovare risposte ai vostri dubbi. I tanti problemi da risolvere vi fanno dormire male e vi manca quella serenità di un tempo. Cercate di trovare un equilibrio.

ACQUARIO

Cari Acquario, il passaggio di Giove e Saturno nel vostro spazio non è cosa da poco. Potete infatti recuperare sotto molti punti di vista. Le stelle sono infatti dalla vostra parte. Evitate distrazioni e siate concentrati sui vostri obiettivi. Ultimamente avete speso troppo, cercate di fare un po’ di economia se non volete trovarvi in difficoltà.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, le ultime settimane sono state molto complicate a livello emotivo. Potreste aver versato qualche lacrima, o magari chiuso una relazione importante. Cercate di andare avanti e guardare al futuro con ottimismo. Marte inizia un transito particolare, che invita ad essere cauti nelle questioni familiari.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: avete un quadro astrale invidiabile.

