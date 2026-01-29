Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 30 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 30 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, alcune situazioni ti chiedono di prendere posizione, anche se non è nella tua natura. In amore è tempo di verità: non puoi più accontentarti di mezze emozioni. I single potrebbero fare un incontro destabilizzante. Nel lavoro, decisioni importanti all’orizzonte. Fidati di più del tuo intuito, meno dei consigli contrastanti degli altri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 30 gennaio 2026), senti tutto amplificato: desideri, gelosie, ambizioni. Le stelle invitano a usare questa forza per trasformare, non per distruggere. In amore c’è passione vera, ma anche bisogno di fiducia. Chi gioca a nascondere rischia di perdere.

Sul lavoro, momento ideale per chi vuole chiudere un capitolo e aprirne un altro. Il cambiamento è inevitabile, ma positivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di aria nuova. Le stelle parlano di viaggi, cambiamenti, nuove visioni. Attenzione però a non scappare da ciò che va affrontato.

In amore c’è bisogno di sincerità: chi ti ama deve sentirsi scelto, non solo accompagnato. Nel lavoro, nuove opportunità si affacciano, soprattutto per chi lavora in modo indipendente. Segui l’istinto, ma pianifica.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, fase di responsabilità, ma anche di riconoscimenti. Hai dato tanto e ora inizi a vedere i risultati. In amore, il segno è più aperto del solito: chi è in coppia rafforza un progetto, chi è solo potrebbe sorprendersi. Sul lavoro, attenzione a non caricarti di tutto. Le stelle aiutano, ma chiedono equilibrio tra dovere e vita privata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 30 gennaio 2026), periodo creativo, ma un po’ instabile. L’Acquario ha mille idee, ma fatica a incanalarle. Serve una direzione chiara. In amore c’è bisogno di libertà, ma anche di presenza. Non tutti riescono a seguirti se cambi strada troppo spesso. Nel lavoro, bene per chi innova, sperimenta, rompe gli schemi. Attenzione solo alle promesse non mantenute.

PESCI

Cari Pesci, vivono un cielo sensibile e ispirato. Le stelle amplificano intuizioni e sogni, ma chiedono anche concretezza. In amore, emozioni profonde: chi ama davvero sente il bisogno di proteggere e condividere. Ottimo periodo per nuovi inizi sentimentali. Sul lavoro, segui l’ispirazione ma resta con i piedi per terra. Le stelle parlano di crescita lenta ma autentica.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: cielo sensibile e ispirato. Le stelle amplificano intuizioni e sogni, ma chiedono anche concretezza.