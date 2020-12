Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 25 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 25 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani vivrete una giornata piena di emozioni inaspettate. Finalmente le cose sembrano girare per il verso giusto, ma proprio quando qualcosa va bene, dal vostro passato riaffiorano strani pensieri che non vi fanno godere il momento positivo. Rimanete con i piedi per terra e non fatevi inutili viaggi mentali.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, nonostante sia Natale, siete particolarmente pessimisti riguardo al futuro. Vedete sempre tutto grigio e non riuscite a essere soddisfatti di quello che avete. Presto ci saranno cambiamenti importanti e dovete farvi trovare preparati. Toglietevi questa attitudine rassegnata. Solo così le cose andranno meglio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox sarete parecchio oberati di lavoro. Pensavate che un compito che vi era stato assegnato era ormai concluso, invece ci sono ancora tanti particolari da limare. Impegnatevi se volete fare bella figura. Riflettete un momento su come agire, senza farvi prendere dalla fretta. Non riversate il vostro stress sul partner.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, grazie all’influsso di Marte, trascorrerete gran parte di questo Natale a riflettere sui progetti futuri da realizzare a lungo termine. Fate bene, ma ricordate sempre che le cose possono cambiare in qualsiasi momento, anche contro la nostra volontà. Non trascurate il partner e in generale tutte le persone più importanti della vostra vita.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (25 dicembre 2020), per voi si prospetta una giornata complessa e sottotono. Nonostante sia Natale non avete voglia di vedere nessuno e vorreste quasi nascondervi dentro un armadio. I problemi non mancano, dovete trovare il coraggio per affrontarli. Se ci sono stati gravi litigi con il partner, parlatevi faccia a faccia.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox per voi si prospetta una giornata nella quale vi sentite parecchio ottimisti e positivi. Il mondo vi sorride e questo Natale sarà ricco di belle soddisfazioni. Trascorretelo in compagnia delle persone più care. Anche se tutto sembra andare liscio, c’è sempre qualcosa che non va come vorreste. Sono solo piccoli ostacoli, non fatene un dramma.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: si prevede un Natale sereno e pieno di emozioni.

