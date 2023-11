Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 24 novembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 24 novembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, chi vuole un amore nuovo deve agire. Venere in transito. È il momento di risolvere eventuali problemi nati nel corso degli ultimi mesi. Per quanto riguarda il lavoro, qualche discussione in arrivo. Per il resto si supera tutto o quasi, gli astri stanno preparando il terreno per un periodo migliore, di ricostruzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 24 novembre 2023), un rinnovato e appassionato trasporto coinvolge le storie d’amore. Nel bene o nel male tutto ciò che avete vissuto è servito a farvi crescere, a farvi capire dove e se avete sbagliato. In questo momento potete pensare di più e progetti futuri, la situazione generale richiede una buona disponibilità mentale per fare programmi in vista della seconda metà dell’anno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentirsi allegri aiuta a stare meglio, a rapportarsi in maniera valida con gli altri e, di conseguenza, ad attirare l’amore. Dedicate spazi alla vita di coppia. Lavoro? Buon periodo per chi lo cerca. Ci saranno maggiori opportunità e qualcosa si muoverà nei prossimi mesi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se avete voglia di stare al gioco dell’amore le ultime giornate di questo mese promettono bene. Per quanto riguarda il lavoro, via via che ci avviciniamo alla fine di novembre vi renderete conto che alcune situazioni di lavoro migliorano, addirittura sarà possibile collaborare con una persona che fino a qualche tempo fa sembrava nemica.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 24 novembre 2023), in arrivo giornate più passionali. In un clima generale dominato dalla impulsività sarete voi a fare la differenza, la vostra passionalità potrebbe far nascere nuove storie, confermare storie del passato. Per quanto riguarda il lavoro, c’è stato un fermo nelle prime due settimane di novembre e ora si riparte alla grande.

PESCI

Cari Pesci, periodo contrastato, sbagliato forzare situazioni o anticipare soluzioni. Per quanto riguarda il lavoro, non mettetevi contro un capo o una persona che può fare il bello e cattivo tempo nella vostra vita.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: chi vuole un amore nuovo deve agire. Venere in transito.