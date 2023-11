Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 24 novembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 24 novembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, anche la giornata di domani vedrà la vostra vita sentimentale sottoposta a continui alti e bassi, ci sono momenti in cui tutto fila liscio come l’olio, altri in cui addirittura ci si sente distanti. Per quanto riguarda il lavoro, impegni di tipo pratico stanno togliendo tempo ai sentimenti. Sarà utile concedersi una pausa di qualche giorno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 novembre 2023), i nuovi incontri possono portare qualcosa di nuovo. Sarebbe ideale passare un po’ di tempo a fare amicizie se sei single. Per quanto riguarda il lavoro, finalmente avrete la possibilità di capire come muovervi. Troppe responsabilità comportano ogni tanto il desiderio di mollare tutto.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore c’è qualcosa che non va. Molti di voi stanno cercando maggiori conferme dal punto di vista fisico ma anche mentale. Quello che manca in questo momento è il confronto, ci sono pianeti opposti. Per quanto riguarda il lavoro, in vista di un periodo incalzante e stressante, utilizzate il vostro tempo per analizzare bene la situazione senza fare passi falsi.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore i cuori solitari si imbratteranno in una persona già legata o non disponibile ma potrebbero andare avanti lo stesso, qualche polemica può tornare in famiglia. Lavoro? Quello che seminate sarà efficace per la seconda parte dell’anno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 24 novembre 2023), qualche incomprensione andrà superata nelle coppie di vecchia data. Al tempo stesso non è escluso che una persona che vi ha fatto molto soffrire nel passato torni a farsi viva con tutte le inevitabili conseguenze (o ripicche). Per quanto riguarda il lavoro, chi aspetta una conferma la avrà.

VERGINE

Cari Vergine, qualche momento di insoddisfazione in arrivo. Meglio evitare qualsiasi tipo di discussione perché l’amore in questo periodo non è facile da gestire. La forma fisica deve essere curata. Questo ci lascia immaginare che le situazioni più difficili, negative sul piano psicofisico cominceranno a risolversi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: i nuovi incontri possono portare qualcosa di nuovo.