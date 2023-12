Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 22 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 22 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle parlano di qualche battibecco d’amore, attenzione alle parole di troppo. Sul lavoro meglio stringere i denti perché il riposo è dietro l’angolo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 22 dicembre 2023), in amore non buttatevi giù e siate più aperti verso il prossimo. Sul lavoro fate sentire la vostra voce senza paura.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore attenzione a non farvi prendere dallo sconforto. Sul lavoro non perdete la vostra grinta e otterrete grandi riconoscimenti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non riuscite a capire se siete innamorati o no ma presto le stelle vi daranno una mano per schiarirvi le idee. Sul lavoro siate coerenti con voi stessi e fate scelte oculate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 22 dicembre 2023), è un periodo roseo questo per l’amore e sul lavoro siete pronti al cambiamento ma meglio andarci con i piedi di piombo.

PESCI

Cari Pesci, siete innamorati e si vede. Sul lavoro sarete premiati per il vostro impegno, godetevi questo momento. L’anno che verrà vi vedrà assoluti protagonisti, con tante belle occasioni di successo in ogni campo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: è un momento d’oro per l’amore. Siete innamorati e si vede.