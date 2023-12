Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 22 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 22 dicembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questo non è il momento migliore per l’amore quindi per adesso siate pazienti e godetevi amici e famiglia. Sul lavoro chiudete gli ultimi progetti e poi dedicatevi al solo relax. Prendetevi un po’ di pausa e non rimarrete delusi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 22 dicembre 2023), aspettatevi qualche sorpresa d’amore in questi giorni di festa e sul lavoro non abbiate troppi pregiudizi, lasciatevi sorprendere dal comportamento dei vostri colleghi.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore bisogna lasciarsi andare quando ci sono di mezzo emozioni forti. Sul lavoro tutto procede bene ma adesso pensate a prendervi una pausa. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

CANCRO

Cari Cancro, è arrivato il momento di guardare al presente e godervi chi avete affianco. Sul lavoro attenzione a qualcuno che potrebbe invidiarvi e parlare male dietro le spalle. Prendete le cose di petto e non fidatevi di chi potrebbe mettervi il bastone fra le ruote.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 22 dicembre 2023), in amore è arrivato il momento di darsi da fare per sistemare ciò che non funziona. Sul lavoro siate più predisposti ad ascoltare gli altri.

VERGINE

Cari Vergine, quando siete innamorati non vi ferma nessuno ed è proprio quello che sta accadendo adesso. Il cuore batte forte e non si ferma, avete le farfalle nello stomaco. Sul lavoro tutto procede al meglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: aspettatevi qualche sorpresa d’amore in questi giorni di festa.