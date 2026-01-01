Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 2 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 2 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ultimamente avete faticato parecchio. Ogni cosa fatta di recente è stata pesante. La prima parte dell’anno nuovo che è appena iniziato vedrà ancora Giove agitato. Gennaio, febbraio, marzo e aprile saranno mesi in cui si cercherà di ritrovare l’equilibrio soprattutto in famiglia e nelle relazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 gennaio 2026), avete un bellissimo Giove. Il 2026 sta partendo decisamente bene, ci saranno delle buone occasioni. Puntate molto sulla prima parte dell’anno, soprattutto sui mesi di gennaio e marzo. Date spazio ai vostri progetti più grandi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sarà molto importante fare ciò che desiderate. Il 2026 è un anno in cui ritroverete la voglia di investire sul vostro futuro e non accetterete intralci. Coraggio: datevi da fare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, prende il via un anno importante per molti di voi anche se ci sarà un po’ di tensione causata da Giove e Saturno nei primi mesi dell’anno. Proverete insofferenza per le persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Nel 2026 che è appena iniziato potreste disfarvi dei rompiscatole che tolgono energia alla vostra vita.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 gennaio 2026), sarà un anno importante con qualche chiarimento d’amore. Per i sentimenti, gennaio sarà un mese favorevole perché Venere è nel segno. Attenzione in amore, perché se questa voglia di cambiamento non viene percepita dal partner, ad aprile potrebbe creare dei problemi.

PESCI

Cari Pesci, Giove sarà in ottimo aspetto tra gennaio, febbraio, marzo e aprile. Saranno mesi ricchi di intuizioni. Le occasioni migliori ci saranno nella prima parte dell’anno con Giove in trigono.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: sarà un anno importante con qualche chiarimento d’amore.