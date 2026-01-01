Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 2 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 2 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, gli ultimi mesi del 2025 sono stati pesanti per molti di voi. Nella prima parte del 2026 che è appena iniziato avrete una forte volontà di cambiamento, nonostante Giove e Saturno in aspetto critico.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 gennaio 2026), tenete duro. Marzo, aprile e maggio saranno i mesi migliori del 2026. Non belle notizie per l’amore: si darà più importanza al lavoro. La prima parte dell’anno sarà più scorrevole, mentre la seconda avrà bisogno di qualche accortezza in più.

GEMELLI

Cari Gemelli, è iniziato un anno interessante per voi. Non ci sono pianeti contrari. Dal 14 febbraio, Saturno non vi blocca più e dà occasione per emergere. Spazio a relazioni, amori, intrighi. Cercate di concentrarvi su cose importanti. Il rischio è di fare tante cose e non concluderne nessuna.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo 2 gennaio 2026 Giove continuerà a transitare nel segno, dunque non mancheranno le occasioni nel lavoro. Alcune occasioni dovrebbero essere arrivate già lo scorso autunno. Ci sarà anche un Saturno che tenderà a rallentarvi. Tutto quello che firmerete o sottoscriverete, richiederà del tempo per essere gestito.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 gennaio 2026), sarà un bell’anno per voi anche se c’è solo una piccola ombra tra gennaio e febbraio. A parte questo inizio di anno in cui vi sentirete un po’ spaesati, da marzo ci sarà un recupero anche per quanto riguarda il lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, vi siete sentiti sballottati ma il 2026 vi viene incontro per costruire nuove certezze. Le stelle sono migliori. Il 2026 sarà un anno interessante, ma il lavoro a febbraio sarà un po’ in declino.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: non mancheranno le occasioni nel lavoro.