Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 18 agosto 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 18 agosto 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, godetevi al massimo questa giornata anche se potrà portare qualche ostacolo da superare e pensiero in più ma non fatevi vincere dalla negatività. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 agosto 2023), c’è un po’ di ansia che vi sta assalendo ma dovreste cercare di mantenere il controllo. Pensate all’oggi e non al futuro. Il domani è bello, ma bisogna saper vivere il presente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate in tutti i modi di rilassarvi quanto meglio potete perché presto sarà di nuovo tempo di scendere in pista. D’altronde settembre è vicino e tutte le cose che avete rinviato devono ora trovare compimento. Non tergiversate. Rischiate solo di peggiorare le cose.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sono tante le nuove occasioni da cogliere al volo, soprattutto sul lavoro. Fate scelte oculate e non guardate solo a soldi e alle apparenze. Siate concreti ma anche un po’ sognatori. Siete un po’ tirchi, e quindi ogni spesa, specie se imprevista, vi mette in difficoltà. Bisogna saper risparmiare e non scialacquare, ma nemmeno essere troppo con il braccino corto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 agosto 2023), avrete modo di crescere tanto in questo periodo dal punto di vista professionale. In amore cercate sempre la libertà ma a volte bisogna scendere a compromessi. Sappiate trovare una soluzione ai problemi della vostra vita, usando la diplomazia che vi contraddistingue.

PESCI

Cari Pesci, siete un po’ confusi in amore ma adesso è arrivato il momento di godersi le vacanze che, per voi, non sono ancora iniziate. Eppure tra un po’ l’estate è finita, quindi datevi da fare. Staccate un po’ la spina, ne avete bisogno.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: ancora non avete fatto un po’ di vacanza. Ne avete bisogno, non esiste solo il lavoro.