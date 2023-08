Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 18 agosto 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 18 agosto 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, è arrivato il momento di riorganizzare un po’ la propria vita professionale ma anche quella privata. Prendetevi questa giornata per mettere a punto un piano. D’altronde la ripresa di settembre è ormai alle porte, non fatevi trovare impreparati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 agosto 2023), che bello questo cielo che vi rende energici e positivi più che mai. Sul lavoro continuate così e in amore cercate di avere più considerazione del partner e dei suoi sentimenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, arrivano tante novità per voi in amore e sfruttatelo tutto questo cielo a favore. Sul lavoro ancora un po’ di stasi ma niente paura, a breve tutto andrà per il meglio. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo.

CANCRO

Cari Cancro, avete tutte le occasioni di conquistare la persona che vi piace. Buttatevi! E sul lavoro arrivano soddisfazioni. Magari avrete una promozione o un aumento tanto atteso. Davvero siete in forma come non vi capitava da tempo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 agosto 2023), è arrivato il momento di fare un bilancio della vostra vita. Prendetevi una pausa da tutto e tutti e fate riflessioni in vista del futuro.

VERGINE

Cari Vergine, che bello questo cielo che vi rende energici e positivi più che mai. Sul lavoro continuate così e in amore cercate di avere più considerazione del partner e dei suoi sentimenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: avete un’energia e una voglia di fare fuori dal comune. Riprendetevi i vostri spazi.