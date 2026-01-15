Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 16 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 16 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore siete chiamati a scegliere: restare nella zona di comfort o ascoltare ciò che desiderate davvero. Le relazioni sono al centro, ma non dovete dimenticare voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, possono arrivare collaborazioni interessanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 16 gennaio 2026), le stelle parlano di cambiamenti profondi. In amore nulla è superficiale: o tutto o niente. Le passioni sono forti, ma anche le gelosie. Per quanto riguarda il lavoro, state preparando una mossa importante.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle vi spingono a guardare avanti con entusiasmo, lasciando andare ciò che vi ha appesantito. In amore torna il desiderio di libertà, ma attenzione a non confondere indipendenza con distanza. Per quanto riguarda il lavoro, nuove opportunità, contatti con l’estero o progetti futuri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state affrontando scelte importanti, soprattutto sul lavoro, dove il vostro impegno inizia a dare frutti. In amore siete più riflessivi del solito: c’è bisogno di tempo, di costruire lentamente. Energia stabile, ma non forzare troppo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 16 gennaio 2026), le stelle vi invitano a rompere schemi. In amore c’è bisogno di dialogo e libertà: relazioni non convenzionali favorite. Per quanto riguarda il lavoro, idee brillanti, ma serve qualcuno che ti aiuti a concretizzarle.

PESCI

Cari Pesci, le stelle amplificano la vostra sensibilità: in amore siete romantici, ma rischiate di idealizzare troppo. Cercate di restare con i piedi per terra. Per quanto riguarda il lavoro, potreste sentirvi confusi, ma una risposta arriverà se ascoltate il vostro intuito.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: fase di rinnovamento mentale.