Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:12
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 16 gennaio 2025

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 16 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 16 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, le stelle parlano di azione, ma chiedono anche strategia: non tutto va fatto di corsa. In amore torna il desiderio di chiarezza; chi è in coppia deve affrontare un discorso rimandato, chi è solo potrebbe vivere un incontro intenso ma improvviso. Per quanto riguarda il lavoro, c’è voglia di cambiare, di dimostrare quanto valete.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 16 gennaio 2026), le stelle premiano la pazienza e la concretezza. In amore c’è bisogno di sicurezza: chi vive una relazione stabile rafforza i legami, mentre chi ha dubbi non può più ignorarli. Per quanto riguarda il lavoro, state seminando: i risultati non sono immediati, ma arriveranno.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, la vostra mente corre veloce e le stelle favoriscono comunicazione, incontri, idee nuove. In amore c’è voglia di leggerezza, ma anche il rischio di dire troppo o troppo poco. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere una proposta interessante.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo un momento di introspezione che vi porta a rivedere legami, scelte, priorità. In amore è tempo di verità: ciò che è autentico si rafforza, ciò che non lo è vacilla. Per quanto riguarda il lavoro, potreste sentirvi sottovalutati, ma attenzione.

oroscopo paolo fox domani

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 16 gennaio 2026), dopo una fase di incertezza, ora ritrovate fiducia e carisma. In amore siete protagonisti: passioni forti, chiarimenti importanti, ritorni possibili. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle parlano di riconoscimenti, ma solo se evitate l’orgoglio eccessivo.

VERGINE

Cari Vergine, state facendo pulizia, fuori e dentro. In amore c’è bisogno di stabilità e di gesti concreti più che di parole. Per quanto riguarda il lavoro, siete precisi, affidabili, ma potreste sentirvi sovraccarichi: imparate a delegare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: periodo di ordine e consapevolezza.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 16 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 15 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 15 gennaio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 16 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 15 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 15 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 15 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 15 gennaio 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 15 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 14 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 14 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 14 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 14 gennaio 2026
Ricerca