Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 12 luglio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 12 luglio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questa è una fase contrassegnata da troppi alti e bassi. Bisogna cercare di porre un freno alle eccessive spese. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno sfide o momenti particolarmente caldi e agitati che bisognerà affrontare con una certa maturità o una certa saggezza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 luglio 2024), non è di certo un periodo fortunato quello che state vivendo. Anche in questo fine settimana proseguirà quella fase di instabilità che ha contrassegnato la prima parte del 2024. In amore servirà un po’ di prudenza.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle di questo periodo sorridono alle vostre finanze. Forse sarebbe meglio prendere qualche rischio o di tuffarvi in un affare allettante perchè potrebbe rivelarsi molto fruttuoso. A volte è meglio prendere le situazioni avverse con filosofia ben sapendo si tratta di un momento passeggero.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la carriera non è al top in questo momento e anche dal punto di vista economico avete conosciuto sicuramente momenti migliori. Con un po’ di energia in più e un maggiore equilibrio anche questo periodo potrebbe finalmente finire alle spalle.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 luglio 2024), c’è ancora un po’ di ruggine con il vostro partner, forse perchè c’è qualche problema di comunicazione. Dovreste cercare di non calcare troppo la mano soprattutto se ultimamente avete discusso molto.

PESCI

Cari Pesci, state attraversando una fase alterna in amore con momenti di dolcezza che spesso lasciano il posto a fasi di asprezza con il partner. Le pressioni che provengono dal lavoro non vi fanno sicuramente bene. Forse avreste bisogno di concedervi una pausa per rilassare e svuotare la mente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: le stelle di questo periodo sorridono alle vostre finanze.