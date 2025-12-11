Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 12 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 12 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, c’è un po’ di agitazione ma anche tanta voglia di cambiamento. Le stelle portano novità, soprattutto sul fronte professionale. In coppia, evita discussioni su questioni banali. Settimana frizzante! L’energia torna a scorrere e hai finalmente la sensazione di poter recuperare terreno. In amore basta un piccolo gesto per sciogliere un nodo. Sul lavoro arriva una conferma che aspettavi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 dicembre 2025), periodo intenso, come piace a te. Le emozioni non mancano, e potresti vivere un incontro molto interessante. Sul lavoro un dettaglio ti permette di superare la concorrenza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, si riparte! Hai nuove idee e un ottimismo che contagia gli altri. È un buon momento per viaggi, studi o cambi di rotta. In amore un chiarimento migliora tutto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la fatica si fa sentire, ma non fermarti: stai costruendo qualcosa di importante. Le stelle parlano di stabilità economica in arrivo. In amore hai bisogno di sincerità assoluta. Periodo di grande comunicazione: telefonate, proposte, messaggi inattesi. È il momento ideale per chiarire ciò che non hai detto in passato. In amore torna la leggerezza, anche se una scelta va fatta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 dicembre 2025), voglia di libertà alle stelle! Progetti creativi in piena espansione. Le relazioni sono un po’ imprevedibili: oggi sì, domani forse. Segui l’intuizione, ma non perdere di vista gli impegni.

PESCI

Cari Pesci, giornate emotive ma molto fertili per ispirazione e nuovi inizi. Una persona ti sostiene più di quanto credi. Nel lavoro arriva un cambiamento che inizialmente spaventa, poi si rivela positivo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornate emotive ma molto fertili per ispirazione e nuovi inizi.