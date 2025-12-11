Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 12 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 12 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settimana frizzante! L’energia torna a scorrere e hai finalmente la sensazione di poter recuperare terreno. In amore basta un piccolo gesto per sciogliere un nodo. Sul lavoro arriva una conferma che aspettavi. Le emozioni si risvegliano, ma anche le nostalgie. Cerca di non guardare troppo indietro. Lavoro in ripresa, soprattutto se stai aspettando una risposta burocratica o contrattuale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 dicembre 2025), hai bisogno di stabilità, ma in questi giorni qualcuno potrebbe metterti alla prova. Mantieni la calma: la solidità che cerchi arriva da te, non dagli altri. Buone prospettive economiche entro pochi giorni.

GEMELLI

Cari Gemelli, periodo di grande comunicazione: telefonate, proposte, messaggi inattesi. È il momento ideale per chiarire ciò che non hai detto in passato. In amore torna la leggerezza, anche se una scelta va fatta.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni si risvegliano, ma anche le nostalgie. Cerca di non guardare troppo indietro. Lavoro in ripresa, soprattutto se stai aspettando una risposta burocratica o contrattuale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 dicembre 2025), belle opportunità in arrivo! Non avere paura di mostrare la tua forza, ma ricorda che l’orgoglio può essere un’arma a doppio taglio. In amore ritrovi complicità, soprattutto nel fine settimana.

VERGINE

Cari Vergine, questi giorni chiedono ordine, ma anche flessibilità—e questo potrebbe metterti un po’ alla prova. Bene i progetti a lungo termine. In amore serve più ascolto, meno controllo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: belle opportunità in arrivo!