Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 12 dicembre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 12 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 12 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settimana frizzante! L’energia torna a scorrere e hai finalmente la sensazione di poter recuperare terreno. In amore basta un piccolo gesto per sciogliere un nodo. Sul lavoro arriva una conferma che aspettavi. Le emozioni si risvegliano, ma anche le nostalgie. Cerca di non guardare troppo indietro. Lavoro in ripresa, soprattutto se stai aspettando una risposta burocratica o contrattuale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 dicembre 2025), hai bisogno di stabilità, ma in questi giorni qualcuno potrebbe metterti alla prova. Mantieni la calma: la solidità che cerchi arriva da te, non dagli altri. Buone prospettive economiche entro pochi giorni.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, periodo di grande comunicazione: telefonate, proposte, messaggi inattesi. È il momento ideale per chiarire ciò che non hai detto in passato. In amore torna la leggerezza, anche se una scelta va fatta.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni si risvegliano, ma anche le nostalgie. Cerca di non guardare troppo indietro. Lavoro in ripresa, soprattutto se stai aspettando una risposta burocratica o contrattuale.

oroscopo paolo fox domani

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 dicembre 2025), belle opportunità in arrivo! Non avere paura di mostrare la tua forza, ma ricorda che l’orgoglio può essere un’arma a doppio taglio. In amore ritrovi complicità, soprattutto nel fine settimana.

VERGINE

Cari Vergine, questi giorni chiedono ordine, ma anche flessibilità—e questo potrebbe metterti un po’ alla prova. Bene i progetti a lungo termine. In amore serve più ascolto, meno controllo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: belle opportunità in arrivo!

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 12 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 11 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 11 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 12 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 11 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 11 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 11 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 11 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 11 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 10 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 10 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 10 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 10 dicembre 2025
Ricerca