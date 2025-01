Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 10 gennaio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 10 gennaio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se siete in cerca dell’anima gemella o se avete già una persona nel mirino, non esagerate nel sopravvalutarla, potreste prendere un abbaglio. Per quanto riguarda il lavoro, qualsiasi tipo di disputa, vertenza, questione legale andrà conclusa senza agitare troppo le acque.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 10 gennaio 2025), Venere ha iniziato un transito importante è che bene si associa a quello di Saturno, adesso sarà davvero molto più facile dimenticare il passato se ci sono state problematiche. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo regala una buona dose di coraggio in più se dovete presentare un progetto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la settimana parte con qualche perplessità, nulla di grave, solo che vorreste divertirvi, fate qualcosa di bello con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, netto sviluppo in positivo di tutta la situazione. Gennaio sembra importante per riprendere un discorso interrotto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Mercurio in transito nel segno parla di situazioni di carattere lavorativo da affrontare, potrebbero togliere tempo all’amore. Per quanto riguarda il lavoro, ecco stelle decisamente vantaggiose, potete vivere emozioni davvero sincere, Venere e splendida a gennaio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 10 gennaio 2025), le giornate di metà settimana possono essere particolarmente adatte per romantiche avventure, avrete Venere favorevole da febbraio per molte settimane. Per quanto riguarda il lavoro, da un lato questi pianeti offrono la possibilità di esprimere in pieno il tuo talento creativo, da un altro inducono verso la chiusura di legami professionali che vi hanno stancato.

PESCI

Cari Pesci, il periodo che verrà è sempre improntato alla massima positività, sarà molto diverso da quello che avete vissuto tra novembre e dicembre. Per quanto riguarda il lavoro, riceverete una buona notizia proprio in questi giorni!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: stelle decisamente vantaggiose, potete vivere emozioni davvero sincere, Venere e splendida a gennaio.