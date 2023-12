Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 9 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 9 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata favorisce le coppie che si vogliono bene. Sul lavoro cogliete l’attimo, è arrivato il momento di fare quel salto di qualità che tanto aspettavate. Vedrete che tutto si aggiusta, sono situazioni temporanee ma alla fine risulterete vincitori.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 9 dicembre 2023), non incanalatevi sempre in storie a breve termine, mirate all’amore duraturo che, sotto sotto, è proprio quello che volete. Sul lavoro c’è un po’ di insofferenza, bisogna capire dov’è il problema.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore è il momento giusto per osare e buttarsi nella mischia. Sul lavoro arriva un po’ di stanchezza, prendetevi un giorno di riposo. Per fortuna potete godervi un weekend di pausa e di relax, dopo un periodo particolarmente stressante. Solo così supererete difficoltà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore arriva un momento fortunato. Sul lavoro siete sempre alla ricerca di una strada ma prima o poi dovrete prendere una decisione. Vedrete che presto tutto si aggiusta, non prendetevela se le cose non funzionano come vorreste.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 9 dicembre 2023), in amore arriva il momento di scegliere quale persona avere al proprio fianco e sul lavoro, attenzione solo ai soldi. Non prendetevela se le cose non vanno secondo i piani.

PESCI

Cari Pesci, non fatevi intristire dai soliti pensieri sul passato, guardate avanti, Sul lavoro è una giornata che dovreste dedicare al totale riposo. Approfittatene per riposare e vedrete che alla fine tutto si aggiusta. Non ci saranno questioni irrisolte, ma tutto si aggiusterà il prima possibile.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: i problemi non mancano, ma piano piano dovete superarli. Siate più fiduciosi sui vostri mezzi e capacità, perché ne avete le possibilità.