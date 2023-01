Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 7 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 7 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna in opposizione vi invita alla cautela. In amore potrebbero esserci dei conflitti. Sul lavoro è il caso di fare il punto della situazione e capire da che parte state andando. Nei prossimi giorni potrebbero esserci dei grossi cambiamenti, fatevi trovare preparati.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 7 gennaio 2023), Venere dalla vostra parte vi protegge e vi benedice laicamente. Grandi novità in amore, soprattutto per le storie nate da poco che possono trasformarsi in qualcosa di davvero speciale. Sul lavoro siete in cerca di nuove avventure e opportunità, ma agite con calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata positiva nella quale avrete tanta voglia di fare e di agire. Sul lavoro il nervosismo la fa da padrone, ma già dalla prossima settimana tante cose si rimetteranno al loro posto. Meglio l’amore, la serenità conquistata con il partner vi permette di affrontare le difficoltà del quotidiano.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata e weekend davvero positivi in amore. Eppure siete parecchio agitati, come se qualcosa vi mancasse o non fosse abbastanza. Avete dubbi sul partner? Parlatevi e chiarite. Sul lavoro circondatevi di gente valida e che dia veramente il massimo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 7 gennaio 2023), giornata positiva per l’amore. I single possono fare interessanti incontri. Sul lavoro ci vuole pazienza perché non tutto va come vorreste. Sarà un sabato sera da prendere con le pinze.

PESCI

Cari Pesci, dovete capire che le persone non cambiano. Un vecchio detto dice che chi nasce tondo non muore quadrato. Per cui se qualcuno non vi piace per come è, meglio lasciar perdere e voltare pagina, specie in amore. Sul lavoro potete rivedere un accordo: le opportunità non mancano.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: preparatevi ad un weekend eccezionale in amore.