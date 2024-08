Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 31 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere è nel segno, non tutti i rapporti che vivete sono facili ma avete la possibilità di accettare situazioni che fino a qualche tempo fa vivevate con grande sofferenza. Per quanto riguarda il lavoro, le questioni professionali si risvegliano, una piccola vittoria è arrivata di recente e il nuovo transito di Venere si assocerà a quello di Giove portando creatività e voglia di rimettersi in gioco.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 31 agosto 2024), i nuovi incontri non sono stati così impetuosi, le storie nate da poco sembrano a volte coinvolgenti e in altri momenti difficili da gestire, non è questo il periodo in cui giurerete amore eterno se il cuore è solo da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo porta cambiamenti importanti, progetti, programmi che fino a giugno sembravano possibili ora si realizzano.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un amore può nascere ora che Venere non è più contraria. Bisognerà evitare le recriminazioni in tutti i rapporti che sono rimasti in piedi nonostante agosto abbia portato distanze fisiche o psicologiche. Per quanto riguarda il lavoro, in questo periodo può ripartire un progetto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il mese di agosto è stato di messa in prova per quanto riguarda i sentimenti, chi non ha superato un esame d’amore sarà messo alla porta. Per quanto riguarda il lavoro, questo è il periodo giusto per cercare di programmare eventi validi anche nel corso delle prossime settimane.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 31 agosto 2024), periodo migliore, Venere inizia un transito bello. Se avete avuto dei problemi o allontanamenti dal partner vivrete un desiderio di riavvicinamento. Per quanto riguarda il lavoro, state vivendo giornate attive. Il periodo attuale è quello più giusto da usare per stipulare contratti e prendere accordi.

PESCI

Cari Pesci, i progetti di coppia tornano favoriti ma il passato conta, c’è chi ha discusso troppo nel mese di agosto, alcuni ricorderanno un Ferragosto poco chiaro, ora finalmente si respira un’aria diversa. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete fare una scelta di lavoro è il momento migliore per proporvi, aspettatiev di giocare a braccio di ferro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: un amore può nascere ora che Venere non è più contraria.