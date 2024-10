Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 26 ottobre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 26 ottobre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore, c’è un po’ di tensione nell’aria, ma con il dialogo riuscirete a risolvere tutto. Sul lavoro, vi sentite sotto pressione, ma con un po’ di organizzazione riuscirete a portare a termine tutto ciò che vi siete prefissati. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 26 ottobre 2024), in amore, la giornata è ricca di emozioni e di passione: approfittatene per vivere momenti intensi con il partner. Sul lavoro, le stelle vi sostengono e vi spingono a osare: è il momento di prendere delle decisioni importanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore, il clima è sereno e propizio per chi cerca una nuova storia o vuole consolidare un legame. Sul lavoro, siete carichi di energia e pronti a portare avanti i vostri progetti con successo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore, c’è qualche piccolo attrito da risolvere, ma nulla che non si possa superare con il dialogo. Sul lavoro, la giornata richiede concentrazione: non lasciatevi distrarre dalle preoccupazioni e mantenete la calma. Ottime opportunità di successo in ogni campo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 26 ottobre 2024), in amore, la giornata promette bene, con momenti di complicità e armonia. Se siete single, potrebbero esserci delle sorprese. Sul lavoro, siete in una fase creativa e le vostre idee saranno apprezzate.

PESCI

Cari Pesci, in amore, la giornata sarà piena di emozioni e di nuovi incontri. Se siete in coppia, vivrete momenti di grande complicità. Sul lavoro, tutto procede a gonfie vele: continuate così e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: preparatevi a vivere giornate di forti emozioni e sentimenti.