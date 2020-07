Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 25 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 25 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata in cui recuperare molto terreno in amore, dopo qualche problema che vi aveva fatto traballare. Sul lavoro cercate di non farvi abbindolare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, domani potreste affrontare qualche questione amorosa rimasta in sospeso, cercando di essere il meno scontrosi e il più diplomatici possibile. Sul lavoro le cose vanno bene, soprattutto per chi è creativo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è dalla vostra parte e vi invita a chiarire una discussione con il partner. Sul lavoro tenetevi pronti, perché stanno per arrivare delle importanti novità.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox l’amore è un po’ noioso, siete preda di una routine e vorreste ritrovare un po’ di complicità e passione con i partner. Sul lavoro cercate di non darvi troppe arie.

ACQUARIO

Cari Acquario, domani ragionerete su un cambiamento importante a livello lavorativo, ma cercate di non compiere scelte affrettate e di cui potreste pentirvi. In amore c’è del recupero.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, cercate di tenere duro e risolvere i problemi della vostra coppia. Se siete arrivati fino a questo punto c’è un perché. Sul lavoro arrivano novità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: la Luna è dalla vostra parte e vi invita a chiarire una discussione con il partner.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 25 luglio 2020 Oroscopo Branko oggi, venerdì 24 luglio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 2 luglio 2020