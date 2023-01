Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 21 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 21 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete in procinto di decidere se aprire un’attività o fare qualcosa di nuovo. Magari avviare un’attività sull’estetica o la bellezza, che è una cosa che vi attira molto. Fine settimana che andrà in crescendo per la sfera sentimentale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 21 gennaio 2023), previsti dubbi e perplessità in questa giornata: guardatevi dentro per capire dove dovete andare a parare. Non sarà certo facile fare delle scelte che possono “rovinare” qualche vittoria recente… Potreste decidere di rimanere un po’ da soli, scegliendo di stare un po’ per conto vostro, lontano da una vita sociale troppo movimentata.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, fine settimana di recupero, ma dovrete essere coraggiosi e non aver paura di dire la vostra. Potreste calare di rendimento sul lavoro, cosa che per voi non è normale. Con Marte che entra nel vostro segno avrete maggiore energia, ma tenete a freno la lingua, altrimenti rischierete di rovinare qualche rapporto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, chi di voi ha in mente grandi progetti, potrà concretizzare il tutto dal mese di maggio. Il fine settimana vi farà ritrovare fiducia in voi stessi. Avrete novità positive sul lato economico, anche se vi troverete a dover far fronte a qualche debito…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 21 gennaio 2023), state cercando di superare lo stress accumulato in questi mesi. Marte, che inizia un transito positivo nel vostro segno, consentirà di ricevere buone notizie, in particolare a chi è stato molto male in questo ultimo periodo. Bene l’amore nel fine settimana.

PESCI

Cari Pesci, fine settimana sereno, la tensione potrebbe calare. Se siete in mezzo a conflitti familiari o vi siete allontanati dal vostro compagno, nel fine settimana potreste accusare il colpo. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un progetto in mente, datevi da fare ora affinchè entro la primavera possiate coglierne i frutti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: fine settimana che andrà in crescendo per la sfera sentimentale