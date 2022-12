Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 17 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 17 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di domani sarà davvero ottimale grazie alla Luna favorevole. Averla dalla propria parte è sempre un ottimo punto di partenza, che vi regalerà immensa fortuna. Se si presenteranno buone occasioni, coglietele al volo. Valutate bene eventuali affari in ballo, non siate impulsivi. Bene l’amore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 17 dicembre 2022), sarà una giornata davvero positiva sotto tutti i punti di vista per il vostro segno, d’altronde le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro vivete un periodo favorevole, caratterizzato da tanti incontri ricchi di spunti e opportunità. In amore vivete una fase ottima, soprattutto per chi ha una relazione di lunga data. Evitate polemiche inutili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per il vostro segno si prevede una giornata ricca di opportunità da cogliere al volo. In amore, dopo una fase difficile, state recuperando. La luca in fondo al tunnel è vicina. Avete atteggiamenti a volte difficili da mandar giù, cercate di essere meno polemici e ritrovare serenità. Buone notizie per i single: a breve Venere inizierà un buon influsso che favorirà gli incontri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, continua un periodo caratterizzato da ansia e nervosismo. Insomma, una giornata sottotono come mai in passato. Cercate di controllarvi se non volete litigare con il mondo intero. Specie con i colleghi, anche se a volte non è facile, datevi un morso alla lingua ed evitate polemiche. Tra qualche giorno le cose andranno meglio e ritroverete serenità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 17 dicembre 2022), se ci sono questioni da risolvere, fatelo al più presto. Le stelle vi assistono. Inutile rimandare discussioni o farvi mille film mentali. Se qualcosa non va, parlate e provate a chiarirvi. Specie se le discussioni riguardano il partner. Attenzione anche al portafogli: ultimamente avete avuto spese eccessive.

PESCI

Cari Pesci, giornata davvero positiva per il vostro segno. Le stelle vi assistono. Nei prossimi giorni le cose andranno decisamente meglio, basta essere sicuri di voi stessi e delle vostre possibilità. Specie in amore, ritroverete la fiducia in voi stessi e nel partner che era venuta meno. Sul lavoro arriveranno risposte tanto attese per avviare i vostri progetti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: recuperate fiducia in amore e potete realizzare i vostri progetti lavorativi.