Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 16 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 16 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, si prevede una giornata sottotono. Questo non è certo il miglior weekend della vostra vita, soprattutto in amore. Possibili problemi specie nelle relazioni di lungo tempo, con strascichi che si protraggono anche in questi giorni. Forse siete stanchi della solita routine o si è spenta la passione? Le cose migliorano a breve.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 16 luglio 2022), una giornata positiva sotto molti aspetti: finalmente potreste risolvere qualche acciacco fisico che vi portate dietro da tempo. Dedicatevi di più all’amore, soprattutto se c’è una persona che davvero vi piace. Dichiaratevi se siete single, d’altronde cosa avete da perdere?

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa è per voi una giornata e in generale un periodo particolarmente stressante, con tanta tensione e nervosismo. Se avete avuto discussioni con qualcuno, potreste sentirvi molto limitati nella vostra vita quotidiana, e questo vi infastidisce. Trovate una soluzione. Come? Parlandosi e chiarendosi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una giornata di riflessione perché siete chiamati a prendere una decisione su cosa volete fare e che strada intraprendere. Potreste avere dei grossi ripensamenti, pentendovi di qualcosa che avete detto o fatto ultimamente. Dedicate più spazio all’amore. Ultimamente il troppo lavoro vi sta facendo trascurare il partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 16 luglio 2022), si prevede una giornata e in generale un periodo di particolare stress. Non sapete bene dove state andando e cosa volete dalla vostra vita. Siete insomma alla ricerca della vostra vera identità. Approfittate del weekend per rilassarvi e riflettere sul da farsi.

PESCI

Cari Pesci, la giornata non è indimenticabile per il vostro segno, e così l’intero weekend. Le tensioni e i problemi ultimamente non sono mancati. Un periodo di stress che prosegue anche in questi giorni. Possibili problemi economici e indecisioni in amore. Meglio fermarsi e capire bene da che parte andare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: tante novità positive sotto molti aspetti.