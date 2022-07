Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 16 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 16 luglio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, ci saranno complicazioni a livello sentimentale. Sono infatti giornate in cui la tenuta della vostra coppia sarà messa duramente alla prova. Cercate di capire se vale davvero la pena andare avanti o è meglio voltare pagina. Attenti a non essere troppo gelosi, le cose potrebbero solo peggiorare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 16 luglio 2022), la giornata è nel segno della ripresa e della rinascita. Infatti avete attraversato una fase complessa secondo vari aspetti. Adesso potete rialzare la testa. Attenti però alle troppe spese di questo periodo: il portafoglio potrebbe risentirne. Siate parsimoniosi.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarà una giornata da sfruttare per rilassarvi e recuperare le energie perdute. Siete infatti particolarmente stressati e questo nervosismo potrebbe riversarsi sulla coppia. Non siate polemici inutilmente. Non ne vale la pena. Meglio contare fino a dieci prima di aprir bocca.

CANCRO

Cari Cancro, una giornata nella quale sarete alle prese con cambiamenti importanti nella vostra vita: potreste chiudere definitivamente qualche rapporto con le persone che vi circondano. Questo può valere sia per il partner che per qualche amicizia storica. Giornata stancate sul lavoro. Gli impegni non mancano. Avreste bisogno di un po’ di ferie.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 16 luglio 2022), si prevede una giornata davvero positiva: finalmente arrivano per voi le giuste soddisfazioni dopo un periodo complicato. L’estate infatti vi vede assoluti protagonisti. Tuttavia siate cauti a livello finanziario: non spendete oltre le vostre disponibilità.

VERGINE

Cari Vergine, inizia un periodo molto interessante con grandi soddisfazioni nel periodo estivo e soprattutto in autunno, il meglio infatti arriverà per voi tra ottobre e dicembre. Abbiate solo un altro po’ di pazienza e poi potrete raccogliere i frutti del vostro impegno. In generale avete una grande voglia di cambiamenti, anche sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della Vergine: iniziate a seminare se volete in autunno raccogliere i frutti.