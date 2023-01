Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 14 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 14 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, possibilità di recuperare in amore perché avete una grande energia e voglia di fare. Riuscite insomma a essere molto più produttivi dell’ultimo periodo, quando invece avete dovuto tirare un po’ la cinghia. Sul lavoro, invece, cercate di evitare scontri e litigi con i colleghi. Accettate il fatto che qualcuno possa pensarla diversamente da voi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 14 gennaio 2023), ultimamente siete troppo polemici e ve la prendete per ogni cosa. Dovrete invece lasciarvi andare di più, accettando che qualcuno possa anche pensarla diversamente da voi. Altrimenti potreste finire per litigare inutilmente. Sul lavoro agite con prudenza e saggezza, contate fino a dieci prima di prendere decisioni importanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dovete essere particolarmente saggi e prudenti specie in amore e in generale in tutti i rapporti interpersonali che avrete nel corso di questa giornata. Anche sul lavoro cercate di essere più propensi al dialogo e ad accettare idee diverse dalla vostra. Se si dovessero presentare ottime opportunità per la vostra carriera, valutatele bene e nel caso coglietele al volo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata prevede grande recupero in amore dopo un periodo di tensioni e litigi con il vostro partner. Durante la settimana siete molto stressati e avete tante cose da fare, per cui non è facile vedervi. Approfittate del weekend in arrivo per stare insieme e divertirvi. Nuove opportunità in arrivo sul lavoro, con grandi possibilità di successo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 14 gennaio 2023), fate grande attenzione in amore, cercando di tenere sotto controllo le emozioni che provate e le parole che dite. Contate fino a dieci per evitare di litigare inutilmente o scontrarvi con il partner e le persone più importanti della vostra vita. Ottime intuizioni sul lavoro, ma aspettate lunedì della prossima settimana per metterle in pratica.

PESCI

Cari Pesci, giornata davvero positiva per il vostro segno, soprattutto in amore, grazie a un quadro astrale favorevole con Luna e Venere favorevoli. Mica poca roba. Sul lavoro ci sono ottime possibilità di crescita e di successo. Se siete in cerca di nuovi stimoli e opportunità, questo può essere il momento giusto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: in amore recuperate dopo un periodo difficile. Approfittatene.