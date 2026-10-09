Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 10 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 10 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete bisogno di capire che cosa vi fa davvero stare bene, senza lasciarvi condizionare troppo dalle aspettative degli altri. Una questione professionale potrebbe richiedere una presa di posizione e, anche se non sarà semplice, sarà utile essere chiari fin dall’inizio. Una scelta economica va affrontata con equilibrio e senza fretta. In amore cresce il desiderio di condividere un progetto, anche piccolo, con la persona che avete accanto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 10 ottobre 2026), la vostra intuizione vi permette di cogliere un aspetto nascosto di una situazione. Non è necessariamente qualcosa di negativo: potrebbe semplicemente aiutarvi a comprendere meglio le intenzioni di chi vi circonda. Sul lavoro è un buon momento per preparare una strategia senza rivelare subito tutte le vostre carte. In amore avete bisogno di sentirvi compresi fino in fondo e oggi una conversazione sincera può fare la differenza.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di movimento si fa sentire e può spingervi verso una scelta che modifica almeno in parte la vostra routine. Un invito o un’occasione di incontro potrebbe arrivare all’improvviso e regalarvi nuovi stimoli. Nel lavoro guardate oltre ciò che state facendo adesso: un contatto può diventare importante nei prossimi mesi. In amore lasciatevi guidare dalla curiosità, soprattutto se siete single.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un obiettivo che avete perseguito con pazienza comincia a mostrare segnali concreti. Non è ancora il momento di considerare concluso il percorso, ma potete permettervi di guardare avanti con maggiore fiducia. Sul lavoro una responsabilità può pesare meno se accettate di condividere parte del carico. In amore siete più disponibili del solito e una persona potrebbe accorgersene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 10 ottobre 2026), una giornata favorevole alle idee e alle soluzioni poco convenzionali. Potreste trovare un modo più semplice per affrontare un problema che vi aveva fatto perdere tempo nei giorni scorsi. Nel lavoro qualcuno potrebbe chiedervi di mettere a disposizione la vostra creatività: valutate la proposta, soprattutto se vi garantisce maggiore autonomia. In amore una nuova conoscenza può partire da un interesse comune e svilupparsi in modo inatteso.

PESCI

Cari Pesci, state recuperando una maggiore fiducia nelle vostre capacità e questo cambia anche il modo in cui affrontate gli altri. Una questione che vi sembrava troppo grande può essere affrontata un passaggio alla volta. Sul lavoro non sottovalutate il sostegno di una persona che vi conosce bene. In amore avete bisogno di delicatezza, ma anche di certezze: oggi sarà più facile capire chi è davvero disposto a darvele.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: la voglia di movimento si fa sentire e può spingervi verso una scelta che modifica almeno in parte la vostra routine.