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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 10 ottobre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 10 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 10 ottobre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, una giornata che vi vede più consapevoli del valore delle vostre energie. Avete imparato che non tutte le battaglie devono essere combattute e oggi potreste scegliere con maggiore intelligenza dove intervenire. Sul lavoro una situazione che richiedeva troppe attenzioni può finalmente semplificarsi grazie a una decisione pratica. In amore avete voglia di sincerità e di gesti che non lascino spazio a interpretazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 10 ottobre 2026), un pensiero legato al futuro torna a occupare la vostra mente, ma questa volta lo guardate con maggiore concretezza. Potreste iniziare a valutare una modifica nella gestione delle vostre risorse o un progetto che richiede qualche investimento di tempo. Nel lavoro una persona potrebbe proporvi una strada alternativa a quella che avevate immaginato. In amore la stabilità resta importante, ma una sorpresa potrebbe rendere la giornata decisamente più piacevole.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, le vostre giornate diventano più interessanti quando avete qualcosa da imparare e oggi non mancheranno gli stimoli. Una notizia, un confronto o un incontro può offrirvi un punto di vista completamente nuovo su una questione che davate già per definita. Sul lavoro cercate di prendere appunti e non affidarvi soltanto alla memoria: un dettaglio potrebbe rivelarsi prezioso più avanti. In amore siete attratti dalle persone che sanno incuriosirvi senza pretendere di controllare il vostro spazio.

CANCRO

Cari Cancro, potreste rendervi conto di quanto sia importante recuperare un po’ di tempo per voi stessi. Un impegno familiare o personale vi ha assorbito più del previsto e avete bisogno di ristabilire un equilibrio. Nel lavoro una richiesta inattesa può mettervi inizialmente in difficoltà, ma saprete gestirla grazie alla vostra sensibilità nei rapporti. In amore non cercate risposte complicate: la presenza di una persona cara sarà già una risposta importante.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 10 ottobre 2026), qualcosa comincia a muoversi sul piano professionale e potrebbe restituirvi quella motivazione che negli ultimi giorni era un po’ diminuita. Un incarico o una proposta vi permette di mettere in mostra una qualità che non tutti avevano ancora avuto modo di apprezzare. Non abbiate però la tentazione di fare tutto da soli. In amore una maggiore disponibilità al dialogo rende più facile recuperare complicità e passione.

VERGINE

Cari Vergine, una giornata utile per chi deve prendere una decisione concreta. Avete raccolto abbastanza elementi e continuare a rimandare rischierebbe soltanto di alimentare dubbi inutili. Sul lavoro una vostra intuizione può permettere di correggere in tempo un problema organizzativo. Nei sentimenti siete chiamati a fidarvi un po’ di più: una persona potrebbe sorprendervi proprio perché si comporta diversamente da come avevate previsto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: le vostre giornate diventano più interessanti quando avete qualcosa da imparare e oggi non mancheranno gli stimoli.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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