Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 10 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 10 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, eleganza e diplomazia ti salvano sempre. Amore in bilico? Decidi tu il ritmo. Lavoro ok se smetti di accontentare tutti. Hai voglia di fare, dire, conquistare tutto e subito. Attenzione però: non tutti tengono il tuo ritmo. In amore sei hot ma impulsivo, sul lavoro vinci se impari a contare fino a tre prima di parlare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 10 gennaio 2026), profondo, sensuale, pericolosamente affascinante. In amore o tutto o niente. Sul lavoro fiuta le mosse giuste prima degli altri. Emotivo sì, ma con stile. Vuoi protezione e conferme, ma anche sentirti desiderato. Bene la famiglia, meglio ancora se metti confini chiari.

SAGITTARIO

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ambizioso, silenzioso, letale. In amore sembri freddo ma sei profondissimo. Carriera in salita. Analizzi tutto, ma stavolta lascia parlare l’istinto. In amore meno controllo, più pelle. Sul lavoro sei indispensabile, anche se fai finta di niente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 10 gennaio 2026), carisma alle stelle. Tutti ti guardano, qualcuno ti invidia. In amore vuoi essere scelto ogni giorno, nel lavoro guidi tu (anche quando dici di no).

PESCI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: carisma alle stelle. Tutti ti guardano, qualcuno ti invidia.