Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 10 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 10 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, hai voglia di fare, dire, conquistare tutto e subito. Attenzione però: non tutti tengono il tuo ritmo. In amore sei hot ma impulsivo, sul lavoro vinci se impari a contare fino a tre prima di parlare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 10 gennaio 2026), stabilità cercasi, ma senza rinunciare al piacere. Amore sensuale, cene lente, messaggi che profumano di “resta”. Soldi e lavoro migliorano se smetti di rimandare.

GEMELLI

Cari Gemelli, testa veloce, cuore curioso. Parli, flirti, cambi idea: tutto normale. In amore serve chiarezza, nel lavoro una sola priorità (almeno per oggi). Hai bisogno di spazio, stimoli, novità. Amore libero ma sincero, lavoro creativo se non ti senti in gabbia.

CANCRO

Cari Cancro, emotivo sì, ma con stile. Vuoi protezione e conferme, ma anche sentirti desiderato. Bene la famiglia, meglio ancora se metti confini chiari. Ambizioso, silenzioso, letale. In amore sembri freddo ma sei profondissimo. Carriera in salita.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 10 gennaio 2026), carisma alle stelle. Tutti ti guardano, qualcuno ti invidia. In amore vuoi essere scelto ogni giorno, nel lavoro guidi tu (anche quando dici di no).

VERGINE

Cari Vergine, analizzi tutto, ma stavolta lascia parlare l’istinto. In amore meno controllo, più pelle. Sul lavoro sei indispensabile, anche se fai finta di niente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: carisma alle stelle. Tutti ti guardano, qualcuno ti invidia.