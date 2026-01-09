Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:33
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 10 gennaio 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 10 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 10 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, hai voglia di fare, dire, conquistare tutto e subito. Attenzione però: non tutti tengono il tuo ritmo. In amore sei hot ma impulsivo, sul lavoro vinci se impari a contare fino a tre prima di parlare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 10 gennaio 2026), stabilità cercasi, ma senza rinunciare al piacere. Amore sensuale, cene lente, messaggi che profumano di “resta”. Soldi e lavoro migliorano se smetti di rimandare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, testa veloce, cuore curioso. Parli, flirti, cambi idea: tutto normale. In amore serve chiarezza, nel lavoro una sola priorità (almeno per oggi). Hai bisogno di spazio, stimoli, novità. Amore libero ma sincero, lavoro creativo se non ti senti in gabbia.

CANCRO

Cari Cancro, emotivo sì, ma con stile. Vuoi protezione e conferme, ma anche sentirti desiderato. Bene la famiglia, meglio ancora se metti confini chiari. Ambizioso, silenzioso, letale. In amore sembri freddo ma sei profondissimo. Carriera in salita.

oroscopo paolo fox domani

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 10 gennaio 2026), carisma alle stelle. Tutti ti guardano, qualcuno ti invidia. In amore vuoi essere scelto ogni giorno, nel lavoro guidi tu (anche quando dici di no).

VERGINE

Cari Vergine, analizzi tutto, ma stavolta lascia parlare l’istinto. In amore meno controllo, più pelle. Sul lavoro sei indispensabile, anche se fai finta di niente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: carisma alle stelle. Tutti ti guardano, qualcuno ti invidia.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 10 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 9 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 9 gennaio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 10 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 9 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 9 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 9 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 9 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 9 gennaio 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 8 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 8 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 8 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 8 gennaio 2026
Ricerca