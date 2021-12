Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 1 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 1 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante questo fine settimana riuscirete a recuperare emozioni perdute. Se per un qualsiasi motivo vi siete trattenuti nei giorni scorsi, è giunto il momento di lasciarsi andare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (1 gennaio 2022), c’è una certa incertezza sentimentale che provoca disturbi. Le coppie formate da tempo potrebbero aver avuto qualche discussione per quanto riguarda i progetti futuri, chi invece ha trovato un partner da poco potrebbe essere attanagliato da qualche dubbio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, a voi non si può chiedere di chiudersi tra quattro mura e allora sfruttate queste giornate di inizio anno per rivedere persone che non vedete da tempo e provare nuove emozioni ed esperienze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante il fine settimana ci sarà una crescita positiva. Il 2022 per voi potrebbe essere l’anno della svolta sia dal punto di vista professionale sia personale.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 1 gennaio 2022), sarebbe il caso di rifiatare e recuperare energie fisiche e mentali. Anche perché vi aspetta una domenica faticosa…

PESCI

Cari Pesci, in questo fine settimana l’amore conterà più di tutto e bisognerà viverlo al meglio. Sorprendete il vostro partner e ritagliatevi un po’ di tempo per voi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ci sarà una crescita positiva. Il 2022 per voi potrebbe essere l’anno della svolta.