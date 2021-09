Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 8 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 8 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Luna e Venere sono dalla vostra parte, per cui questo è un momento opportuno per chiarire eventuali malintesi o dichiararvi alla persona che vi piace. Sul lavoro problemi burocratici e legali da risolvere al più presto. Rimboccatevi le maniche. Potete presto ritrovare la fiducia persa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 8 settembre 2021), i problemi non mancano e non sono stati tutti risolti, ma in generale il clima è più sereno rispetto agli ultimi giorni. Sul lavoro potete ambire a qualcosa di più e di meglio, soprattutto se siete liberi professionisti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna torna favorevole e si vede. Potete togliervi grosse soddisfazioni in amore. Preparatevi a vivere quindi grosse emozioni. Sul lavoro siete alla ricerca di nuovi stimoli, perché la solita routine vi annoia. Valutate con calma eventuali opportunità che si presenteranno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, con questa Luna contraria dovete agire con una certa cautela se non volete correre rischi troppo grossi. Per fortuna dal 10 del mese le cose cambieranno in meglio. Favoriti i sentimenti e le nuove conoscenze. Sul lavoro a volte perdete troppo tempo a fossilizzarvi sui dettagli e le piccole sfumature.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (8 settembre 2021), in amore c’è parecchia agitazione e questo vi rende molto nervosi in tutto ciò che fate. Sul lavoro la Luna è in aspetto positivo e questo vi rassicura. Evitate però discussioni o di mettervi contro colleghi e superiori.

PESCI

Cari Pesci, se vivete una storia che è in crisi da tempo, questo è un momento ottimo per recuperare. Le stelle vi sorridono. Sul lavoro l’energia è al top e non vi manca di certo. Potete portare avanti i vostri progetti. Presto, già dai prossimi giorni, arriveranno notizie positive.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: con questa Luna potete togliervi grandi soddisfazioni.

