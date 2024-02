Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 7 febbraio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 7 febbraio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete distratti con il partner, probabilmente avete altre priorità per la testa in questo momento. Per quanto riguarda il lavoro, novità in arrivo ma attenzione ad alcuni piccoli disagi. Valutate pro e contro prima di accettare nuove offerte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 7 febbraio 2024), in amore se siete ben disposti, le emozioni non mancheranno di certo. Ma dovrete cercarle! Per quanto riguarda il lavoro, il buon aspetto di Saturno aiuta i nuovi progetti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è arrivato il momento di fare delle scelte importanti nel campo sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, presto arriveranno delle opportunità preziose per il futuro. Non fatele sfuggire se volete fare carriera.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se dovete dire qualcosa al partner fatelo entro l’11 febbraio. Quindi a breve, brevissimo. Capitolo lavoro: non sottovalutate le novità anche se vi porteranno a rivedere qualche piano. A volte è necessario cambiare aria per restare in piedi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 7 febbraio 2024), Venere nel segno dal 6 marzo regalerà emozioni importanti. Per quanto riguarda il lavoro, arriveranno novità ma non mostratevi intolleranti verso colleghi o superiori. A volte è necessario mordersi la lingua per non rovinare rapporti importanti.

PESCI

Cari Pesci, sono giorni un po’ polemici nella sfera sentimentale, non agitate le acque inutilmente. Per quanto riguarda il lavoro, se siete giovani non perdete tempo potreste avere delle buone carte da giocare a breve. Rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Non rimarrete delusi. Vedrete che ci saranno belle novità in arrivo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: è arrivato il momento di fare delle scelte importanti nel campo sentimentale. Il momento di agire è arrivato.